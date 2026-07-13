Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν χθες Κυριακή χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X





Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ