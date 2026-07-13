Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν χθες Κυριακή χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ