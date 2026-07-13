Ο Ρώσος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν, που έχει ταχθεί κατά του πολέμου και προσπάθησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2024, δήλωσε σήμερα ότι συνελήφθη από την αστυνομία, λίγες ημέρες αφότου οι αρχές τον είχαν χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα».

Ο φιλελεύθερος Ναντιέζντιν, που διετέλεσε βουλευτής του ρωσικού κοινοβουλίου από το 1999 έως το 2003 έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Έφθασε η αστυνομία» και ότι ο ίδιος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ντολγκοπρούντι στην οποία διαμένει βόρεια της Μόσχας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον δικηγόρο του Ναντιέζντιν, έγραψαν ότι ο πολιτικός κατηγορήθηκε για παρουσίαση ενός συμβόλου εξτρεμιστικού περιεχομένου. Δεν κατέστη σαφές ποιο σύμβολο αφορούσαν οι κατηγορίες. Ο Ναντέζντιν που είχε ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία, προσπάθησε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024 στη Ρωσία, αλλά αποκλείστηκε από την εκλογική επιτροπή, η οποία επικαλέσθηκε λάθη που εντόπισε στις 105.000 υπογραφές που είχε ο ίδιος συγκεντρώσει για να υποβάλλει.

Την περασμένη Παρασκευή ο Ναντιέζντιν χαρακτηρίσθηκε «ξένος πράκτορας» από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας, ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται ευρέως κατά των επικριτών του Κρεμλίνου.





Russian anti-war politician Boris Nadezhdin detained by police https://t.co/1erOcFb4lq — BBC News (UK) (@BBCNews) July 13, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ