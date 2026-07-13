Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω του στενού εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Iran says They We Will NOT Allow The U.S. to Control The Strait of Hormuz



Ebrahim Zolfaghari, spokesman for the Khatam al-Anbia Central Headquarters is Back:



The leaders of the regional countries are warned that any cooperation with America and any logistical support for its… pic.twitter.com/Ssuip8xVTC — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 13, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ