Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω του στενού εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

 



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 