Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το αντιβαλλιστικό της πρόγραμμα στους Ευρωπαίους συμμάχους της κατά την διάρκεια των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η χώρα τους επιδιώκει να προστατεύσει τον ευάλωτο εναέριο της χώρο από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Θα έχουμε για πρώτη φορά μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών, συμβούλων επί θεμάτων ασφαλείας και εταιρειών του αμυντικού τομέα από χώρες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατασκευή ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

France. Today, important talks will take place here that can open up significantly greater opportunities for Ukraine to strengthen its defenses.



Our top priority is anti-ballistic defense. We will present our Anti-Ballistic Program to our partners and, for the first time, hold a… pic.twitter.com/MH5znVB4Qz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ