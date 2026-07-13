Νυχτερινές εικόνες από την καρδιά της πιο επικίνδυνης θαλάσσιας ζώνης στον κόσμο αποκαλύπτει βίντεο από το Πρώτο Θέμα στα Στενά του Ορμούζ. Όπως αναφέρεται, στο υλικό καταγράφονται, διαδοχικές επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εμπορικού πλοίου, ισχυρές εκρήξεις σε μικρή απόσταση από το κατάστρωμα και φωτιά που ξεσπά σε τμήμα του σκάφους, ενώ οι φωνές των μελών του πληρώματος αποτυπώνουν τον πανικό των στιγμών.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο μέσα στη νύχτα και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Φωτεινά ίχνη από τροχιοδεικτικά πυρά διακρίνονται να κινούνται στον ουρανό, πριν ακολουθήσουν εκτυφλωτικές λάμψεις και εκρήξεις πάνω ή δίπλα στο πλοίο - τα αντίμετρα με πολυβόλα από τα σκάφη είναι αδύνατο να αναχαιτίσουν τα ιρανικά drones. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φλόγες εμφανίζονται στις υπερκατασκευές του, με όσους βρίσκονται στο σημείο να προσπαθούν να αντιληφθούν από πού προέρχεται η επόμενη απειλή και να αναζητούν προστασία.



Δείτε το βίντεο:











Πηγή: Πρώτο Θέμα