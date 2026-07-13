Η βρετανική αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίτικαμπ, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Η 78χρονη Γουίτικαμπ βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη στο σπίτι της σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Η αστυνομία τόνισε ότι θύμα έφερε «σοβαρά τραύματα».

Το Σάββατο η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο για τη δολοφονία έναν 26χρονο Βρετανό λευκό άνδρα στο Ρόδεραμ στη βορειοδυτική Αγγλία. Μια μέρα μετά ο 26χρονος αφέθηκε ελεύθερος και δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Μετά από νέες πληροφορίες και στοιχεία, (η αντιτρομοκρατική αστυνομία) ηγείται πλέον των ερευνών για τη φρικτή δολοφονία της Αν Γουίτικαμπ», δήλωσε η Μαχμούντ με ανάρτηση στο X.

«Η αστυνομία διεξάγει πολλαπλές έρευνες για να διαπιστώσει τα κίνητρα αυτής της επίθεσης», είπε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει τους βουλευτές αργότερα ημέρα.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προηγουμένως ερευνούσε τη δολοφονία, ανέφερε την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο φόνος ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Διαβάστε επίσης: Βρετανία: Δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο στην δολοφονία Γουίντεκομπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ