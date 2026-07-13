Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός νόμου το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), κάνοντας χρήση των νέων εξουσιών που της παρέχει η νομοθεσία για την αντιμετώπιση κρατικών απειλών.

Σε γραπτή δήλωση προς το Κοινοβούλιο, η υπουργός Ασφαλείας Άντζελα Ίγκλ ανέφερε ότι οι βρετανικές αρχές έχουν εντοπίσει δραστηριότητες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και περιλαμβάνουν απειλές κατά της ζωής πολιτών και εκφοβισμό εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως απαγορευμένη οργάνωση και το Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR), το οποίο συνδέεται με το Ιράν, μετά από σειρά επιθέσεων που σημειώθηκαν εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι βρετανικές αρχές έθεσαν εκτός νόμου και το εθελοντικό σώμα της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, επικαλούμενες ενέργειες δολιοφθοράς και άλλες επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Λονδίνο, στρέφονται κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

Τι αλλάζει

Με την απόφαση αυτή καθίσταται ποινικό αδίκημα:

η δημόσια υποστήριξη ή η έκφραση απόψεων υπέρ των συγκεκριμένων οργανώσεων,

η παροχή βοήθειας για δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο,

η αποδοχή ή διατήρηση οικονομικών ή άλλων υλικών ωφελημάτων που προέρχονται από τις οργανώσεις αυτές ή ενεργούν για λογαριασμό τους.

Η απόφαση έρχεται μετά την επίσπευση της εφαρμογής του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια (State Threats Act), την οποία είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον περασμένο Απρίλιο.

Στην έκθεσή του τον Μάιο του 2025, ο ανεξάρτητος αξιολογητής της βρετανικής νομοθεσίας για τις κρατικές απειλές, Τζόναθαν Χολ, είχε εισηγηθεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού αντίστοιχου με εκείνον που προβλέπεται από τον Αντιτρομοκρατικό Νόμο του 2000, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οργανώσεις που προωθούν τα συμφέροντα ξένων κρατών.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, στόχος του νέου πλαισίου είναι να αποτρέπεται η δράση ατόμων και οργανώσεων που προωθούν τους σκοπούς κρατικών φορέων οι οποίοι θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια.