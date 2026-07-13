Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε αμερικανικά πλήγματα στο νοτιοδυτικό Ιράν, σε μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο κοντά στο Κουβέιτ και το Ιράκ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

«Έως τώρα, έχουν καταγραφεί δύο νεκροί και τρεις τραυματίες», έγραψαν τα πρακτορεία, επικαλούμενα αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, που έκανε λόγο για πλήγματα σε τρία διαφορετικά σημεία στα περίχωρα του Αμπαντάν.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ