Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να «αποτραπεί μια κλιμάκωση» με τις ΗΠΑ.

«Κάθε φορά που η άλλη πλευρά αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, εμείς δεν (θα) τηρούμε τις δικές μας (...) Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπολέμων χωρών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες Κατάρ, Πακιστάν και Ομάν, προκειμένου να «αποτραπεί μία κλιμάκωση» με τις ΗΠΑ.

«Ο ρόλος των μεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν μια κλιμάκωση των εντάσεων», είπε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι σε επαφή «τις τελευταίες ημέρες» με το Κατάρ και το Ομάν, δύο χώρες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο στρατιωτικά από την Τεχεράνη, καθώς και με το Πακιστάν.

Το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το Στενό του Ορμούζ, όμως η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες, είπε ακόμη ο Μπαγαΐ.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «κακόβουλο» τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε ξαφνικά χθες, Κυριακή, και ήταν γνωστό ότι υποστήριζε πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο λαός μας δεν θα πενθήσει τον άνδρα που η φιλοσοφία ζωής του ήταν η επίθεση και ο εκφοβισμός (...) Όλο το είναι του ήταν κακόβουλο», είπε ο Μπαγαΐ, καθώς πολλοί παρουσιαστές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης εξέφρασαν τη χαρά τους στον αέρα για τον θάνατο του επιδραστικού γερουσιαστή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ