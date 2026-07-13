Το ουγγρικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει συνταγματική τροπολογία της κυβέρνησης του Πίτερ Μαγιάρ που θα επιτρέψει την απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ που αντιμετωπίζεται από τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό ως «ανδρείκελο» του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν.

Η τροπολογία εντάσσεται στις προσπάθειες του Πίτερ Μαγιάρ για την αποξήλωση των μηχανισμών του συστήματος διακυβέρνησης του Ορμπαν για τις οποίες έχει λάβει ισχυρή εντολή από τους ούγγρους ψηφοφόρους.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας διαθέτει περιορισμένες σχετικά εξουσίες όπως η άσκηση βέτο σε νόμους ή η αναπομπή τους, αλλά είναι πρόσωπο ισχυρού συμβολισμού.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το Tisza, διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία της δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσει το σύνταγμα και να ανατρέψει μεταρρυθμίσεις του συστήματος Ορμπαν που έπληξαν την δημοκρατική λειτουργία. Την περασμένη εβδομάδα διέκοψε την λειτουργία των ενημερωτικού τμήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας των δημοσίων μέσων ενημέρωσης.

Ο Πίτερ Μαγιάρ γνωστοποίησε μέσω του Facebook ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει την συνταγματική τροπολογία για την απομάκρυνση του Τάμας Σούλιοκ σήμερα. Αν ο Σούλιοκ δεν υπογράψει την τροπολογία εντός πέντε ημερών, θα κινηθεί διαδικασία καθαίρεσής του.

Ο Σούλιοκ, ο οποίος έχει υπηρετήσει επί δεκαετία ως δικαστής και πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δηλώνει ότι δεν έχει πολιτική ατζέντα.

Εξέφρασε την αντίθεσή του προς την συνταγματική τροπολογία και ζήτησε αξιολόγηση από την Επιτροπή της Βενετίας, το συμβουλευτικό έργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το συνταγματικό δίκαιο. Η Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει.

Η συνταγματική τροπολογία, σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση «των προϋποθέσεων για την αποκατάσταση της συνταγματικής δημοκρατίας», θα θέσει άμεσα τέλος στην θητεία του Τάμας Σούλιοκ λόγω «σοβαρής απώλειας της εμπιστοσύνης» της ουγγρικής κοινωνίας προς το πρόσωπό του.

Το κοινοβούλιο θα εκλέξει νέο πρόεδρο μέχρι την εισαγωγή του νέου συντάγματος που θα προκύψει από την συνταγματική μεταρρύθμιση που θα εκκινήσει το φθινόπωρο ή για θητεία μέχρι πέντε ετών κατά το μέγιστο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ