Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair αναπτύχθηκαν σήμερα το πρωί στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό, νότια της γαλλικής πρωτεύουσας, για να δώσουν μάχη με πυρκαγιά η οποία έχει λάβει μεγάλη έκταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα δύο Canadair επιχειρούν αυτή τη στιγμή και περισσότεροι από 500 πυροσβέστες αναμένονται ως ενισχύσεις εντός της ημέρας, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στους δημοσιογράφους, την ώρα που η Γαλλία διέρχεται το τρίτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, κάτι που ευνοεί πολύ την εκδήλωση πυρκαγιών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Κυριακή, χρησιμοποιήθηκαν δύο Dash για να ρίξουν στο έδαφος επιβραδυντικό υγρό. Πρόκειται για ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών πρωτοφανή στην περιφέρεια του Παρισιού.

Περίπου 8.000 στρέμματα είχαν καεί σήμερα το πρωί στο δάσος του Φοντενεμπλό, έναν εμβληματικό πράσινο πνεύμονα έκτασης λίγο μεγαλύτερης των 200.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Παρισιού.

«Οκτώ χιλιάδες στρέμματα, θα φαίνεται από ψηλά... Θα κλάψουμε το δάσος μας», έλεγε τη νύκτα ο πρώτος αντιδήμαρχος του χωριού Βοντουέ, ο Ντιντιέ Μπουγκινέ, ο οποίος δεν είχε δει «ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο νομός Σεν-ε-Μαρν (Σηκουάνα και Μάρνη), όπου βρίσκεται το δάσος, βρίσκεται από προχθές, Σάββατο, σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα και αντιμετωπίζει εκτεταμένες πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν συνολικά σχεδόν 4.000 στρέμματα, πριν τεθούν υπό έλεγχο.

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν χθες, Κυριακή, τη διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A6, της κύριας αρτηρίας που οδηγεί προς τη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος.

Προκάλεσαν επίσης πολύωρες καθυστερήσεις στα τρένα, εξαιτίας κυρίως ζημιών σε καλώδια. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία επαναλήφθηκε με «κανονική ταχύτητα» στη γραμμή υψηλής ταχύτητας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η εθνική σιδιηροδρομική εταιρεία SNCF Réseau.

Από χθες, ένα νέφος καπνού πάνω από το δάσος είναι ορατό σε απόσταση 20 χιλιομέτρων, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα φθάνουν στην πυρκαγιά χρησιμοποιώντας μικρούς δασικούς δρόμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται από αγρότες, οι οποίοι μεταφέρουν δεξαμενές νερού με τα τρακτέρ τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών σήμερα το πρωί, περίπου 200 άνθρωποι χρειάσθηκε να μεταφερθούν για να είναι ασφαλείς εξαιτίας της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση της οποίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή επιτόπου 370 πυροσβέστες.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ