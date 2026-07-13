Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν φορτηγό που μετέφερε καλεσμένους από γαμήλια εκδήλωση συγκρούστηκε με δύο άλλα φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο νησί της Ιάβας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη πέντε.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον βόρειο παράκτιο αυτοκινητόδρομο, κοντά στο χωριό Κιατζαράν Κούλον της Ιντραμάγιου.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά από γάμο που είχε πραγματοποιηθεί στο γειτονικό χωριό Παρέαν.

Διπλή σύγκρουση με τραγικό απολογισμό

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της τροχαίας της περιοχής, Ουντάνγκ Σιάριφ Χινταγιάτ, τα θύματα επέβαιναν σε φορτηγό με ανοιχτή καρότσα, το οποίο επιβράδυνε και σταμάτησε κοντά σε σημείο αναστροφής στον αυτοκινητόδρομο.

Το όχημα χτυπήθηκε αρχικά από πίσω από φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Από τη σφοδρή σύγκρουση το φορτηγάκι εκτινάχθηκε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με δεύτερο φορτηγό.

«Η ισχυρή πρόσκρουση εκσφενδόνισε περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους από το φορτηγάκι στον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε ο Χινταγιάτ.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι πέντε επιζώντες του τροχαίου παραμένουν σε νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να κυμαίνεται από ελαφρά έως σοβαρά τραύματα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, όπου η υπερφόρτωση οχημάτων, οι ελλείψεις σε μέτρα οδικής ασφάλειας και η μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας συχνά οδηγούν σε πολύνεκρες συγκρούσεις.

Πηγή: ΕΡΤ