Κάπου τριάντα άνδρες του στρατού σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εξήντα τραυματίστηκαν σε άγριες μάχες τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί (ΕΔΜα) που είχαν στο πλευρό τους ρώσους μισθοφόρους κι αυτονομιστές Τουαρέγκ, για τον έλεγχο της κοινότητας Ανεφί, στο βόρειο τμήμα της χώρας του Σαχέλ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του επιτελείου στη δημόσια τηλεόραση.

«Θρηνούμε την απώλεια τριάντα ανδρών, τριάντα μαρτύρων που έπεσαν. Έχουμε τραυματίες επίσης, περίπου εξήντα, ανάμεσά τους κάποιους σοβαρά», είπε ο στρατηγός Ζαν Ελιζέ Νταό.

Η συνέντευξη δόθηκε την Παρασκευή στη δημόσια τηλεόραση του Μαλί, την ORTM· το Γαλλικό Πρακτορείο την έλαβε μαγνητοσκοπημένη χθες Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή τους προχθές Σάββατο, οι αυτονομιστές Τουαρέγκ υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι κατάφεραν στον στρατό του Μαλί και στους ρώσους παραστρατιωτικούς συμμάχους τους «τις πιο βαριές υλικές και ανθρώπινες απώλειες στην ιστορία της περιοχής» κατά τη διάρκεια μαχών που διήρκεσαν, κατ’ αυτούς, έξι ημέρες.

Ανέφεραν ακόμη, χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο αριθμό, ότι έχασαν «κάποιους από τους καλύτερους γιους τους», σε ανακοίνωσή που υπογράφεται από τον εκπρόσωπό τους Μοαμέντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν.

Οι ΕΔΜα και ρώσοι παραστρατιωτικοί της πρώην Βάγκνερ, νυν Africa Corps ανακατέλαβαν την Ανεφί, ανέφεραν την Παρασκευή αντάρτες και στρατιωτική πηγή.

🇲🇱🇷🇺 JNIM destruye un convoy de combustible y material militar FAMA en Niono, Ségou, Mali.



◾️Hay elementos del Cuerpo Africano de las Fuerzas Armadas rusas, entre los abatidos. https://t.co/guJPhs9Y0n pic.twitter.com/EipoOeF8P5 — El Periódico de la Geopolítica (@delageopolitica) July 13, 2026

Την 4η Ιουλίου, τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ) και αυτονομιστές του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (ΜΑΑ), στο οποίο κυριαρχούν οι Τουαρέγκ, εξαπέλυσαν νέες συντονισμένες επιθέσεις στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της χώρας και υποστήριξαν πως μεταξύ άλλων κυρίευσαν την Ανεφί.

Όμως ρώσοι παραστρατιωτικοί του Africa Corps και στρατιωτικοί του Μαλί, οχυρωμένοι από την 4η Ιουλίου στο εσωτερικό στρατοπέδου στην Ανεφί, συνέχισαν τη μάχη με τους αντιπάλους τους, κυρίως μέλη του ΜΑΑ.

Ενισχύσεις, τόσο ρωσικές όσο και των ΕΔΜα, έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης κι ανακατέλαβαν την πόλη, κάπου 100 χιλιόμετρα από τη στρατηγικής σημασίας Κιντάλ, που ελέγχουν ξανά οι αυτονομιστές και η ΟΥΙΜ, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις και αντιπρόσωπο του ΜΑΑ.

Η οχηματοπομπή δεκάδων οχημάτων με αεροπορική υποστήριξη, που αναχώρησε από τη μεγάλη πόλη Γκαό, μπόρεσε να φτάσει στην Ανεφί παρότι υπέστη επιθέσεις της συμμαχίας ΜΑΑ/ΟΥΙΜ στην πορεία.

«Εντατικές αεροπορικές και χερσαίες ενέργειες επέτρεψαν ασφαλή διέλευση και την είσοδο (της οχηματοπομπής) στην κοινότητα, παρά τις αρκετές ανταλλαγές πυρών και τις ενέδρες που είχαν στήσει οπλισμένες ομάδες τρομοκρατών», ανέφεραν οι ΕΔΜα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν , προσθέτοντας ότι «εξουδετέρωσαν» σχεδόν «εκατό τρομοκράτες».

«Αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την Ανεφί για στρατηγικούς λόγους και για να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του ΜΑΑ, ο κ. Ραμαντάν.

Σε προηγούμενη ευρείας κλίμακας επίθεση της συμμαχίας ΜΑΑ/ΟΥΙΜ στα τέλη του Απριλίου, οι αυτονομιστές Τουαρέγκ ανακατέλαβαν την Κιντάλ, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε πολύ βαρύ χτύπημα για τους στρατιωτικούς στην εξουσία.

Από το 2012, η χώρα του Σαχέλ είναι αντιμέτωπη σε σοβαρή κρίση ασφαλείας, που οφείλεται στη βία οργανώσεων προσκείμενων είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), αυτονομιστικών κινημάτων των Τουαρέγκ, καθώς και συμμοριών. Σε αυτή προστίθεται σοβαρή οικονομική κρίση.

Έπειτα από δυο πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021, το Μαλί κυβερνούν οι στρατιωτικοί, που κατέλαβαν την εξουσία υποσχόμενοι να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα της πελώριας χώρας που κατά μεγάλο μέρος της καλύπτεται από έρημο.