Επιδρομή με drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη, στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, χωρίς να γίνεται λόγος για θύματα από τις τοπικές Αρχές.

«Επίθεση του εχθρού με drones απωθείται κοντά στη Σταυρούπολη. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη του χωριού Βιαζνίκι, στην περιοχή Σπακόφσκι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μια τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις σε δεξαμενή καυσίμων.

Massive fire and secondary explosions in Russia’s Stavropol tonight after Ukrainian attack drones hit an oil depot. pic.twitter.com/8ILLQZgVEg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 12, 2026

Στη Μόσχα, ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν αναφέρθηκε σε καταρρίψεις 19 ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα, σε τρεις ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 23:28 ως τις 03:19.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις επιδρομές τους στη Ρωσία, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, για να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: Πρώτο Θέμα