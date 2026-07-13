Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλάκησαν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα και οχήματα ακινητοποιημένα εξαιτίας προηγούμενου τροχαίου.

Το φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης που επιχειρούσε στον τόπο του πρώτου ατυχήματος, στην κοινότητα Οστοτιπακίγιο, προς την κατεύθυνση της Ναγιαρίτ. Αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά που τύλιξε τα οχήματα.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για 10 νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Αναφέρθηκε επίσης σε 10 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο μέλη της Εθνικής Φρουράς σε «σοβαρή κατάσταση» καθώς και τέσσερις, πιο ελαφριά τραυματίες, που έχουν υπηκοότητα των ΗΠΑ.

Στην πρώτη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δυο φορτηγά που μετέφεραν εμπορεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ