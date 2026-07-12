Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.

Incendio deja 27 muertos en pub de Bangkok, la capital de #Tailandia.



Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades.



Varias han sido trasladadas al hospital, la causa del incendio aún está bajo investigación pic.twitter.com/VGdDKKJb4m — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 12, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters