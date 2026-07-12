Νέα δικαστική εξέλιξη στην πολυετή διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ για τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του αγωγού Ιράκ–Τουρκίας, καθώς το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή της Άγκυρας κατά της απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC).

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, το γαλλικό δικαστήριο στις 10 Μαρτίου 2026 απέρριψε το αίτημα της Τουρκίας για μερική ακύρωση της διαιτητικής απόφασης που είχε εκδοθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2023. Παράλληλα, καταδίκασε την Τουρκία στα δικαστικά έξοδα και την υποχρέωσε να καταβάλει στο Ιράκ επιπλέον 200.000 ευρώ για τα έξοδα της διαδικασίας.

Η αρχική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου είχε κρίνει ότι η Τουρκία παραβίασε τη συμφωνία λειτουργίας του αγωγού μεταφέροντας και διευκολύνοντας την εξαγωγή πετρελαίου από την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν χωρίς την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης.

Μετά τους σχετικούς συμψηφισμούς που προβλέπονται στην απόφαση, η Τουρκία υποχρεώθηκε να καταβάλει στο Ιράκ περίπου 1,471 δισ. δολάρια, πλέον των προβλεπόμενων τόκων.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε προσφύγει στα γαλλικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν νομικά σφάλματα στη διαδικασία. Ωστόσο, το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε όλους τους λόγους ακύρωσης που προέβαλε η Άγκυρα, διατηρώντας σε ισχύ τη διαιτητική απόφαση.

Η υπόθεση επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από ανάρτηση του Τούρκου βουλευτή του CHP, Deniz Yavuzyılmaz, ο οποίος υποστήριξε ότι πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή της αποζημίωσης και άσκησε έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν, ζητώντας το κόστος να βαρύνει προσωπικά τους υπεύθυνους.

Η απόφαση του Εφετείου αφορά αποκλειστικά την απόρριψη της προσφυγής ακύρωσης και δεν εξετάζει εκ νέου την ουσία της διαιτητικής διαφοράς, η οποία είχε ήδη κριθεί από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο το 2023.



