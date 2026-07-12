Η κυβέρνηση του Ομάν καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον του εδάφους του, για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το σουλτανάτο σε ομοβροντία πληγμάτων που είχε στο στόχαστρο χώρες του Κόλπου.

"Το σουλτανάτο του Ομάν καταδικάζει κατηγορηματικά αυτήν την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις εξελίξεις ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και των κατοίκων της", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ONA.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ