Ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύονταν από σφοδρούς ανέμους έφερε ο τυφώνας Μπάβι στο πέρασμά του από την ηπειρωτική Κίνα. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν μάλιστα ότι το σύστημα αυτό - το οποίο έχει μέγεθος αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας - ενδέχεται να προκαλέσει παρατεταμένες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις στην ανατολική και βόρεια Κίνα τις επόμενες ημέρες.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν από την άφιξη του Μπάβι, κυρίως στην επαρχία Ζεγιάνγκ, ενώ 400 πτήσεις και δεκάδες σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν.

Today, massive waves topping 10 meters (33 feet) battered the coast of Zhejiang, China, as Typhoon Bavi slammed ashore. pic.twitter.com/HdvIrzInaJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Περισσότερα από 1.300 δέντρα έπεσαν στην περιοχή Γιουετσίνγκ, με πάνω από 700 από αυτά να ξεριζώνονται εντελώς, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Οι άνεμοι ήταν πολύ ισχυροί. Ακούγαμε κεραμίδια και κλαδιά δέντρων να πέφτουν. Φυσικά και φοβηθήκαμε, αλλά ζούμε δίπλα στη θάλασσα, οπότε είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό», ανέφερε ένας κάτοικος.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan ‘Bavi Tayfunu' nedeniyle 1,72 milyon kişi tahliye edildi. pic.twitter.com/kQKWJDb0GJ — TV100 (@tv100) July 12, 2026

Ο Μπάβι ξεκίνησε ως υπερ-τυφώνας, πλήττοντας σφοδρά το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους την περασμένη Δευτέρα (6/7), με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 290 χλμ./ώρα.

Καθώς κινούνταν στον Ειρηνικό Ωκεανό και η ένταση των ανέμων του υποχωρούσε στα 144 χλμ./ώρα, έπληξε τα νησιά Σακισίμα —τμήμα του ιαπωνικού αρχιπελάγους Ριούκιου, που εκτείνεται ανάμεσα στα κύρια νησιά της χώρας και την Ταϊβάν.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και χιλιάδες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

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Πηγή: CNN Greece