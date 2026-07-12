Πορθμείο προσέκρουσε σε γέφυρα στον ποταμό Ευφράτη, κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ της ανατολικής Συρίας, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβαίνοντες να πέσουν στο νερό. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση αγνοουμένων, ανακοίνωσε η συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σάββατου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων έχουν διασωθεί.