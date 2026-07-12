Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Two people were killed and six others injured in a shooting at a street festival in Toronto, #Canada's largest city, on Saturday night, local police confirmed. https://t.co/tbtPVOYRd4 pic.twitter.com/vxtypbTzEm — China Daily (@ChinaDaily) July 12, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ