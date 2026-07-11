Νέες εντάσεις προκαλεί στο ήδη τεταμένο κλίμα της Μέσης Ανατολής η δημοσίευση μιας ιδιότυπης «μαύρης λίστας» από την ιρανική εφημερίδα Hamshari, στην οποία περιλαμβάνονται φωτογραφίες ξένων ηγετών και αξιωματούχων που παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Στο δημοσίευμα ξεχωρίζει η εικόνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εμφανίζεται να φορά πορτοκαλί στολή κρατουμένου, ενώ την ίδια ημέρα δόθηκε στη δημοσιότητα μήνυμα που αποδίδεται στον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στο οποίο γίνεται λόγος για «εκδίκηση» εναντίον όσων θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δολοφονία του πατέρα του.

Στη λίστα Τραμπ, Νετανιάχου και Ευρωπαίοι ηγέτες



Η εικόνα που δημοσίευσε η Hamshari, εφημερίδα που ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τεχεράνης, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο ζωγραφισμένο στο μέτωπό τους.

Στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» περιλαμβάνονται επίσης ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς και σειρά Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διοικητής της CENTCOM Μάικλ Κούπερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ.

Η δημοσίευση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τη σκληρή ρητορική της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ





Διαβάστε επίσης: Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ορκίστηκε εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του