Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε έξω από την πόλη Όλμπια, στη Βορειοανατολική Σαρδηνία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβούν προς Αλγκέρο και Κάλιαρι.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόβλημα, καθώς η Σαρδηνία είναι πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός, ιδίως αυτήν την περίοδο, και η Όλμπια αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου του νησιού, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά.

Σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, είναι τουλάχιστον επτά οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νησί το Σάββατο (11/7).

Κινητοποιήθηκαν canadair, ελικόπτερα και πολλοί άνδρες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ σημειώνεται και για την Κυριακή ο κίνδυνος πυρκαγιών στις περιοχές των Κάλιαρι, Οριστάνο και Καμπιντάνο.

Από τη Δευτέρα, οι προγνώσεις δείχνουν για τη Σαρδηνία ότι οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές και θα φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου.





Incendio minaccia aeroporto di #Olbia, voli dirottati su Cagliari e Alghero.

Partenze e arrivi in stand-by fino alle 19.

L’incendio che si è sviluppato nel primissimo pomeriggio di oggi nella zona di Padrongianus, pochi chilometri a sud di Olbia. pic.twitter.com/StGBfYK04o — MC (@Virus1979C) July 11, 2026





Πηγή: ΕΡΤ