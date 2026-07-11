Τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα ανέφερε σήμερα ότι οι δημοσιογράφοι της πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα.

Στις κλητεύσεις αναφέρεται μόνο ως αιτία μια αδιευκρίνιστη φερόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δημοσιογράφοι έλαβαν τις κλητεύσεις χθες, Παρασκευή. Όπως υπογραμμίζει, σε μερικές περιπτώσεις τους επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στα σπίτια τους και αυτό συνιστά απόπειρα εκφοβισμού ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Οι New York Times χαρακτήρισαν την κίνηση «εντυπωσιακή κλιμάκωση στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να απειλήσει και να εκφοβίσει ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς οργανισμούς».

«Η εμφάνιση ομοσπονδιακών οργάνων επιβολής του νόμου στα σπίτια δημοσιογράφων προκαλεί σοκ στη συνείδηση οποιουδήποτε Αμερικανού πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου που αυτό προστατεύει», υπογράμμισε σε χθεσινοβραδινή δήλωσή του ο Ντέιβιντ Μακρό, δικηγόρος των New York Times.

Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ μετέβη από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στη βρετανική αεροπορική βάση στο Μάιλντενχολ με το παλιό Air Force One κατόπιν συμβουλής της Secret Service.

Εκεί επιβιβάσθηκε στο νέο αεροπλάνο, που είναι δώρο του Κατάρ.

Στην Άγκυρα, ο Τραμπ είχε τροφοδοτήσει τις φήμες σχετικά με την ασφάλεια του νέου Τζάμπο. Όταν ερωτήθηκε γιατί δεν αναχωρεί με το αεροπλάνο που του χάρισαν, απάντησε ότι ο ίδιος είναι «υπ' αριθμόν ένα στον κατάλογο των στόχων του Ιράν».

Σε άλλο δημοσίευμα η εφημερίδα έγραψε ότι το νέο αεροπλάνο δεν έχει ακόμα όλα τα συστήματα ασφάλειας και άμυνας του παλιού προεδρικού αεροσκάφους.

Εντούτοις η κυβέρνηση και ο Τραμπ αρνήθηκαν ότι ανησυχίες για την ασφάλεια ήταν ο λόγος που άλλαξε αεροπλάνο. Ο Τραμπ δήλωσε σε αρκετές περιπτώσεις ότι έκανε τον σταθμό για να δείξει το νέο αεροπλάνο σε στρατιωτικό προσωπικό.



Η ανάρτηση Τραμπ:







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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ