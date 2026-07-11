Λίγες ώρες πριν από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Νορβηγία και την Αγγλία (απόψε στις 24:00 ώρα Κύπρου), οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών «μπήκαν» στο παιχνίδι με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο και η σύγκριση των βίντεο υποστήριξής τους έγινε viral στα social media.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε βίντεο με Βρετανούς στρατιωτικούς από όλο τον κόσμο να τραγουδούν το εμβληματικό «Wonderwall» των Oasis, συνοδευόμενο από το χιουμοριστικό μήνυμα:

«Norway may row. But England roars » («Η Νορβηγία μπορεί να κωπηλατεί. Αλλά η Αγγλία βρυχάται»).

Το βίντεο αποτελεί σαφή απάντηση στο viral «Viking Row» των Νορβηγών στρατιωτικών, που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας στους «16» και είχε γίνει παγκόσμιο trend.





Tην ίδια ώρα το διαδίκτυο πήρε φωτιά με επικά AI βίντεο για τον αποψινό αγώνα





Holy Wow 😮



Found another Norway 🇳🇴 vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AI video, and this is BEYOND EPIC 🔥🤯



Created by @Solopopsss, this is absolutely stunningly phenomenally unbelievably brilliant.



You should check out his videos, but this one is sensational. You have to watch every second… pic.twitter.com/BKOisXjbyX