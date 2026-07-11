Λίγες ώρες πριν από τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Νορβηγία και την Αγγλία (απόψε στις 24:00 ώρα Κύπρου), οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών «μπήκαν» στο παιχνίδι με τον δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο και η σύγκριση των βίντεο υποστήριξής τους έγινε viral στα social media.
Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε βίντεο με Βρετανούς στρατιωτικούς από όλο τον κόσμο να τραγουδούν το εμβληματικό «Wonderwall» των Oasis, συνοδευόμενο από το χιουμοριστικό μήνυμα:
«Norway may row. But England roars » («Η Νορβηγία μπορεί να κωπηλατεί. Αλλά η Αγγλία βρυχάται»).
Norway may row. But England roars 🦁🦁🦁— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 11, 2026
Good luck tonight team, from our Armed Forces around the world! 🏴@England pic.twitter.com/CNKqy2B8ot
Το βίντεο αποτελεί σαφή απάντηση στο viral «Viking Row» των Νορβηγών στρατιωτικών, που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας στους «16» και είχε γίνει παγκόσμιο trend.
Norway Armed Forces Viking Row def takes the cake over England Armed Forces singing Wonderwall pic.twitter.com/bYihLx3xBj https://t.co/RfhWzokLvs— Trung Phan (@TrungTPhan) July 11, 2026
Tην ίδια ώρα το διαδίκτυο πήρε φωτιά με επικά AI βίντεο για τον αποψινό αγώνα
#Norway vs #England | World Cup Warriors#haaland #england #norway #kane #worldcup— Alf Really 🇺🇦🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇮🇱🇩🇪🇵🇱 (@vik8867dn) July 7, 2026
Created with @higgsfield.ai pic.twitter.com/90JcZdN45S
England and Norway are preparing for battle ⚔️#England #Norway #haaland pic.twitter.com/1UEIix4Ep2— OG (@OG_com) July 11, 2026
Norway vs England | World Cup Wars pic.twitter.com/Jrli5rP59w— Yapayzekaserisi (@YapayZekaSerisi) July 9, 2026
Holy Wow 😮— Mor Edge Insight (@MorEdge_Insight) July 9, 2026
Found another Norway 🇳🇴 vs England 🏴 AI video, and this is BEYOND EPIC 🔥🤯
Created by @Solopopsss, this is absolutely stunningly phenomenally unbelievably brilliant.
You should check out his videos, but this one is sensational. You have to watch every second… pic.twitter.com/BKOisXjbyX