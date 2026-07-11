Τα οικονομικά προβλήματα έχουν προστεθεί στη μακρά λίστα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της παράκτιας περιοχής της Βενεζουέλας, η οποία υπέστη ανυπολόγιστες καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν πριν δύο εβδομάδες.

Η παράκτια πόλη Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα έναν από τους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Ωστόσο, οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου, ισοπέδωσαν την πόλη, μετατρέποντας τις πολυκατοικίες που άλλοτε δέσποζαν στην ακτογραμμή σε τεράστιους σωρούς ερειπίων.

Η καταστροφή έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους, ενώ σχεδόν 17.000 έχουν τραυματιστεί, με τις ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες να εντείνονται.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR) εκτιμά ότι μόνο οι υλικές ζημιές ανέρχονται σε σχεδόν 37 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θέσεις εργασίας, αγαθά και υπηρεσίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

«Πέραν από τις άμεσες απώλειες, υπάρχουν συνήθως και έμμεσες επιπτώσεις στο εμπόριο, τις μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την απασχόληση και την κατανάλωση», είπε ο οικονομολόγος Ασντρούμπαλ Ολιβέρος.

Παρότι για πολλούς η καθημερινότητα έχει ανατραπεί ολοκληρωτικά, σε ορισμένες περιοχές αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα.

Στη Μαϊκετία, το οικονομικό κέντρο της Λα Γκουάιρα όπου βρίσκονται το λιμάνι και το αεροδρόμιο, αρκετές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ολιβέρος, η δυνατότητα της σεισμόπληκτης περιοχής να ανακάμψει θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα του κράτους στη διαχείριση της ανοικοδόμησης.

«Η ανασυγκρότηση μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς πόροι, θεσμοί ικανοί να την υλοποιήσουν και ένα πλαίσιο κανόνων που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές», σημείωσε.

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία ολοκληρώνουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων στα ερείπια και πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν την πόλη εξαιτίας των δυσοίωνων οικονομικών προοπτικών, του τραύματος ή και των δύο, οι δρόμοι της Λα Γκουάιρα μοιάζουν πιο έρημοι από ποτέ.





VENEZUELA EARTHQUAKE UPDATE: The death toll from the devastating earthquakes in Venezuela has risen to 4,118. pic.twitter.com/o2PVyhFr9w — Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026





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Πηγή: ΚΥΠΕ