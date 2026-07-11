Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή ταχύπλοου που μετέφερε Ινδούς τουρίστες ανοιχτά του νησιού Φου Κουόκ, στο νότιο Βιετνάμ, όπως μετέδωσαν το Σάββατο κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ταχύπλοο μετέφερε συνολικά 36 άτομα όταν ανετράπη περίπου 400 μέτρα ανοιχτά της νησίδας Μάι Ρουτ Νγκοάι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα VnExpress.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τουριστικά και σκάφη της ακτοφυλακής, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβαίνοντες να ανασυρθούν με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Η εφημερίδα Tuoi Tre, επικαλούμενη την τοπικήAστυνομία, ανέφερε ότι 21 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, και οι 15 νεκροί είναι αλλοδαποί.

Η Πρεσβεία της Ινδίας στο Βιετνάμ επιβεβαίωσε ότι στο σκάφος επέβαιναν «αρκετοί Ινδοί τουρίστες», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι «οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται».

Ο Νγκουγέν Τιέν Χάι, επαρχιακός αξιωματούχος του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος, δήλωσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τον αριθμό των επιζώντων.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ταχύπλοο ενδέχεται να ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των έντονων κυμάτων.

Η νησίδα Μάι Ρουτ Νγκοάι, που βρίσκεται νότια του μεγαλύτερου νησιού του Βιετνάμ, Φου Κουόκ, είναι γνωστή για τα καταγάλανα νερά, τις παραλίες με λευκή άμμο και τους υφάλους που προσελκύουν δύτες. Οι επισκέπτες μεταβαίνουν συνήθως εκεί με ταχύπλοα από το Φου Κουόκ.

Το Φου Κουόκ έχει γνωρίσει σημαντική τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υποδεχόμενο περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο αλλοδαπούς επισκέπτες το περασμένο έτος.

Τα ατυχήματα με σκάφη είναι συχνά στο Βιετνάμ, όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι συχνές πλημμύρες και η ανεπαρκής συντήρηση των σκαφών έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε πολύνεκρα δυστυχήματα.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό σκάφος που μετέφερε οικογένειες στον διάσημο κόλπο Χα Λονγκ, στο βόρειο Βιετνάμ, ανετράπη έπειτα από αιφνίδια σφοδρή καταιγίδα.

15 Indian tourists have died after a speedboat mishap!



32 Indians and four crew members capsized off Vietnam's Phu Quoc Island!pic.twitter.com/u6tCVpkSE1 — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 11, 2026





Πηγή: ΚΥΠΕ