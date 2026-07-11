Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones, 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε μία σημερινή ανακοινωσή τους, ότι έπληξαν επίσης, τέσσερα ρυμουλκά, δύο εμπορικά πλοία, αλλά και μία βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά και προσέφερε στρατιωτική διοικητική υποστήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters