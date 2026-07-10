Τα θύματα της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στη νότια Ισπανία, σε μια ζώνη όπου ζουν πολλοί Βρετανοί, είναι «διαφόρων εθνικοτήτων» επιβεβαίωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κοντά στον τόπο της καταστροφής, εν αναμονή της νεκροψίας και της ταυτοποίησης των σορών. «Δεν μπορούμε να πούμε πολλά (…) Υπάρχουν αλλοδαποί, αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί», εξήγησε.

Καθώς οι φλόγες κατέβαιναν από τα βουνά και τους απειλούσαν, οι πανικόβλητοι κάτοικοι των ανδαλουσιανών χωριών γύρω από το Λος Γκαλάρδος βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: να μείνουν εκεί και να ανασαίνουν τον αποπνικτικό καπνό ή να το ρισκάρουν και να φύγουν. Τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς δεν άκουσαν τη συμβουλή των ντόπιων δημάρχων και των αστυνομικών που πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα και τους ζητούσαν να μείνουν εκεί που βρίσκονταν. Προτίμησαν να φύγουν με αυτοκίνητα από το Μπένταρ, ένα χωριό που είχε γλιτώσει από τις φλόγες – αλλά οδήγησαν καταπάνω σε αυτές.

Τα τέσσερα από τα θύματα φαίνεται ότι είναι Βρετανοί επειδή το τιμόνι του αυτοκινήτου όπου βρέθηκαν ήταν στη δεξιά πλευρά, είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της περιφέρειας, Αντόνιο Σανθ. Άλλα οκτώ πτώματα βρέθηκαν διασκορπισμένα στο μονοπάτι της φωτιάς, προφανώς αφού εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή.

Ένας φωτορεπόρτερ από την περιοχή έδειξε τέσσερα καμένα αυτοκίνητα σε ένα ορεινό μονοπάτι. Ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάνμα Μορένο είπε ότι οι αρχές στην αρχή έκαναν λόγο για 11 νεκρούς, όμως στη συνέχεια βρήκαν άλλον ένα, που τον έκρυβε ένα πτώμα.

«Σας παρακαλώ, πάντα να ακολουθείτε τις συστάσεις των αρχών, πάντα, σας παρακαλώ. Επειδή σε αυτού του είδους τις πυρκαγιές ο άνεμος αλλάζει και η φωτιά μπορεί να έρχεται από τον νότο και μετά να αλλάξει κατεύθυνση», είπε ο Μορένο.

Σύμφωνα με τον Σανθ, στην περιοχή ζουν πολλοί Βρετανοί και Βέλγοι.

Εκτός από τους 12 νεκρούς, άλλοι 23 άνθρωποι αγνοούνται ενώ οι τραυματίες είναι οκτώ, οι τέσσερις με σοβαρά εγκαύματα.

Ο Μορένο επιβεβαίωσε ότι δεν είχε σταλεί γραπτό μήνυμα στους κατοίκους των χωριών πάνω από το Λος Γκαλάρδος, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, επειδή οι οδηγίες διέφεραν, ανάλογα με το πού ζούσε ο καθένας σε αυτό το ορεινό, δασώδες τοπίο. Αντιθέτως, δήμαρχοι και αστυνομικοί πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα ή, σε κάποιες περιπτώσεις, τηλεφωνούσαν στους κατοίκους και τους υποδείκνυαν ποιος ήταν ο ασφαλής δρόμος για να φύγουν ή τους έλεγαν να μείνουν εκεί όπου βρίσκονταν.

Ο Άνχελ Κολάδο, ο δήμαρχος του Μπέντερ, του χωριού απ’ όπου έφυγαν τα θύματα, είπε ότι «από την πρώτη στιγμή, χτύπησε όλες τις πόρτες και τους έβγαζε έξω» ή τους έλεγε να μείνουν, ανάλογα με το πώς εξελισσόταν η κατάσταση εκείνη τη στιγμή. «Ακόμη και σε εκείνους που δεν ήθελαν να φύγουν, επιμέναμε να εκκενώσουν» είπε, εμφανώς ταραγμένος.

Στο Μπένταρ, είπε ότι παρακαλούσε, χωρίς επιτυχία, μια ομάδα εννέα ανθρώπων που ετοιμάζονταν να φύγουν, να μείνουν εκεί που βρίσκονταν. Οι επτά σκοτώθηκαν.

Εκείνοι που έφυγαν δεν ακολούθησαν τον δρόμο που υποδείκνυαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Σανθ, πήραν έναν άλλο δρόμο, μέσα από την ξερή κοίτη ενός ποταμού, που αποδείχτηκε παγίδα.

Από ένα αυτοσχέδιο «κέντρο διάσωσης», μέσα σε ένα γραφείο τελετών στο γειτονικό χωριό Λούμπιν, ο Φρανθίσκο, επίσης κάτοικος του Μπένταρ, είπε ότι η αστυνομία τον διέταξε να μείνει στο σπίτι του, μολονότι η φωτιά πλησίαζε και να μην κλείσει το τηλέφωνο. Μου είπαν: «Μην κλείσεις, πρέπει να είμαστε σε επαφή. Όταν πέσει λίγο η φωτιά, θα έρθουμε να σε πάρουμε», είπε στην εφημερίδα La Voz de Almeria.

Στο μεταξύ, προσπάθησαν να προστατευθούν όσο καλύτερα μπορούσαν. «Σπάσαμε τα τζάμια σε ένα μεγάλο παράθυρο. Κλειδώσαμε την μπροστινή πόρτα και κρυφτήκαμε στο γκαράζ. Περιμέναμε περίπου δύο ώρες», είπε.

Εντέλει, τους απομάκρυναν, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν αν το σπίτι τους κάηκε.

Η Σόνια, μια Ισπανίδα που κατοικεί στο Λος Γκαλάρδος, είπε ότι τους ζητήθηκε να εκκενώσουν την περιοχή γύρω στις 5 το απόγευμα, αλλά να αποφύγουν τον δρόμο του Μπένταρ ο οποίος είχε κλείσει λόγω της πυρκαγιάς.

Καθώς οι αρχές αναζητούν ακόμη τους αγνοουμένους, αγχωμένοι συγγενείς απ’ όλον τον κόσμο αναρτούν μηνύματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Μια γυναίκα από τις ΗΠΑ έγραψε ότι ο αδελφός της ήταν μεταξύ μιας ομάδας 10 ατόμων που προσπάθησαν να φύγουν με αυτοκίνητα και ζήτησε από τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης να τον αναζητήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ