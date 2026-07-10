Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, δέχτηκαν τον γιο του πρώτου, τον πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους που πραγματοποιούν επίσκεψη στη Βρετανία, μετέδωσε απόψε το ITV.

Μετά τη δημόσια ρήξη του με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον διάδοχο του θρόνου, Ουίλιαμ, ο Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές τον χρόνο. Τα παιδιά του, ο Άρτσι, 7 ετών, και η Λίλιμπετ, 5 ετών, είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στη χώρα από το 2022.

Ο Χάρι εμφανιζόταν να βρίσκεται σε σύγκρουση με το παλάτι για τις ρυθμίσεις ασφαλείας που θα του παρείχε κατά την παραμονή του στη Βρετανία. Ένα άλλο ζήτημα ήταν το πού θα διέμενε όταν έφτασε για να παραστεί σε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων αλλά και στην απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση που είχε κινήσει εναντίον βρετανικών εφημερίδων για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Το Μπάκιγχαμ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει τη συνάντηση του Καρόλου με τον γιο του και τα εγγόνια του, που δεν είχε δει από το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ