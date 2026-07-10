Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Οξίν Παλαγιές, στην επαρχία Λορεστάν του δυτικού Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο έναν ντόπιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η πυρκαγιά μαίνεται στο μικρό διυλιστήριο Πολντοχτάρ και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

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Huge fire reported at the Petro Refinery Gahar Lorestan in the Pol Dokhtar region of Iran pic.twitter.com/Pp2PbhjQub — Global Osint (@GlobalOsintNew) July 10, 2026

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

BREAKING:



Huge fire reported at the Petro Refinery Gahar Lorestan in the Pol Dokhtar region of Iran https://t.co/HE5JIgdJLH pic.twitter.com/3qCwdOkVPS — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Πηγή: ΑΠΕ