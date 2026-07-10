Την προσδοκία της Τουρκίας για επίλυση των ζητημάτων που συνδέονται με τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα εργάζεται διπλωματικά για την άρση των περιορισμών που επηρεάζουν την αμυντική της βιομηχανία.

Ο Φιντάν, σε συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι TRT, αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, στο ζήτημα των F-35, στις πιέσεις από λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και στον ρόλο που, όπως υποστήριξε, διαδραματίζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Άγκυρα θεωρεί πως οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, αναφερόμενος ειδικά στα F-35 και στις κυρώσεις CAATSA.

«Η προσδοκία μας από την αρχή είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων. Αυτά δεν πρέπει να είναι πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Φυσικά, τεχνικά οι εταιρείες, οι θεσμοί, μπορούν να συμφωνούν ή να διαφωνούν στις συναλλαγές τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και το Κογκρέσο, το κοινοβούλιο, δεν πρέπει να διαδραματίζουν έναν παρεμποδιστικό ρόλο μεταξύ συμμάχων».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια έντονες διπλωματικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις ΗΠΑ για την άρση των περιορισμών.

«Η Τουρκία από την αρχή είχε αυτή την άποψη, τόσο με την ηγεσία της όσο και με το κοινοβούλιό της. Σε αυτό το σημείο, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό υπήρχαν δηλωμένες και αδήλωτες κυρώσεις εναντίον μας. Πραγματοποιήσαμε πολύ σοβαρές διπλωματικές εργασίες για τη συστηματική άρση τους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Αμερική. Δόξα τω Θεώ, όπως έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, στην Ευρώπη το έχουμε πλέον καταστήσει θέμα που δεν αποτελεί πρόβλημα».

Το «δύσκολο» κομμάτι των CAATSA και F-35

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι τα περισσότερα ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο, ωστόσο παραμένουν δύο βασικά θέματα που απαιτούν πολιτικές και νομοθετικές λύσεις: οι κυρώσεις CAATSA και η υπόθεση των F-35.

«Στην Αμερική, στα θέματα που μπορούν να ληφθούν με διοικητικές αποφάσεις, ευτυχώς το πρόβλημα έχει πλέον ξεπεραστεί. Όμως υπάρχουν ένα ή δύο ζητήματα που συνδέονται με νόμους: η CAATSA είναι ένα από αυτά και το θέμα των F-35 είναι επίσης ένα από αυτά».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

«Όσο υπάρχει αυτή η βούληση εδώ, εμείς ως υπουργοί κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζω ότι σύντομα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτό».

Οι πιέσεις από τα λόμπι στις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στην Ουάσιγκτον, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ορισμένες χώρες και κύκλοι επιχειρούν να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία.

«Κατά καιρούς, είναι αλήθεια ότι ορισμένες χώρες πραγματοποιούν δραστηριότητες λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ένα σημείο όπου η Τουρκία έχει αποκτήσει τόσο μεγάλο κύρος και παράγει επιρροή, άλλοι επίσης ενεργοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αμερικανική πολιτική θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια ισορροπία ανάμεσα στη σημασία της Τουρκίας και στις προσπάθειες όσων επιδιώκουν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας.

«Μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η αμερικανική πολιτική θα βρεθεί σε ένα δίλημμα ανάμεσα στη σημασία της Τουρκίας και στις προσπάθειες των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση αυτού είναι άλλωστε δουλειά της διπλωματίας και αυτό κάνουμε κι εμείς».

Η Τουρκία ως παράδειγμα για το ΝΑΤΟ

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους συμμάχους της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ.

«Όταν κοιτάζουμε την τουρκική αμυντική βιομηχανία, βλέπουμε ότι δεν επικεντρωνόμαστε σε μικρά και μεσαία αμυντικά μέσα, αλλά σε τεχνολογίες και όπλα πολύ υψηλής στρατηγικής σημασίας, όπως συστήματα αεράμυνας, πυραυλικά συστήματα, μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς, προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεργαλεία. Το γεγονός ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο συλλογικό πλαίσιο μειώνει ουσιαστικά το οικονομικό βάρος και αυξάνει την αμυντική αντοχή».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων ενισχύει συνολικά το ΝΑΤΟ.

«Η σκέψη ότι “αν η Τουρκία μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα μόνη της, τότε μια συμμαχία μπορεί και πρέπει να το κάνει ακόμη περισσότερο” έχει πλέον επικρατήσει. Το γεγονός ότι κάτι έχει υλοποιηθεί κάνει ευκολότερη τη δημιουργία πολιτικής γύρω από αυτό. Η Τουρκία, σε αυτό το σημείο, προσφέροντας ένα παράδειγμα, έχει προσφέρει μια πολύ σημαντική συμβολή στο ΝΑΤΟ».

Αναφορά στον Τραμπ και τον ρόλο Ερντογάν

Ο Χακάν Φιντάν σχολίασε και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Τουρκία συνδέεται με τη διεθνή θέση του Τούρκου ηγέτη.

«Πριν έρθει ο Τραμπ, το είχε ήδη εκφράσει ο ίδιος δημόσια, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να το πούμε πλέον. Ήρθε επειδή ήταν ο πρόεδρός μας. Αυτό το είπε ο ίδιος. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα».

Ο Φιντάν πρόσθεσε:

«Το λέμε πολλές φορές, ορισμένοι κύκλοι επιμένουν να μην το καταλαβαίνουν, αλλά η μακροχρόνια ηγεσία του προέδρου μας και η θέση του ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες φέρνουν μαζί τους πολλά πράγματα».

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μια τόσο ισχυρή ηγεσία έχει πλέον γίνει εθνική αξία για την Τουρκία και διεθνής μας ικανότητα. Τώρα, το γεγονός ότι το εκφράζει και ο Τραμπ ουσιαστικά το ενισχύει».

Η ατζέντα του Φιντάν για τις κυρώσεις

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει θέσει ως προτεραιότητα την απομάκρυνση όλων των περιορισμών που επηρεάζουν την Τουρκία.

«Όπως ανέφερα, ειδικά μιλώντας για τον εαυτό μου, από την ημέρα που έγινα υπουργός υπάρχουν τέσσερα ή πέντε σημαντικά θέματα στην ατζέντα μου, τα οποία θεωρώ ως προσωπική υποχρέωση. Καταρχάς, η Τουρκία δεν πρέπει να υπόκειται σε κυρώσεις σε κανένα ζήτημα».

«Για αυτό έπρεπε να λάβουμε ποιοτικά δεδομένα από όλους τους θεσμούς μας και να δούμε ποιος αντιμετωπίζει προβλήματα σε ποιον τομέα. Όπως και σε άλλους τομείς, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».