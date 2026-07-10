Η ουγγρική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα νομοσχέδιο ενώπιον του κοινοβουλίου που προβλέπει τη δημιουργία ενός γραφείου κατά της διαφθοράς, εκπληρώνοντας μια υπόσχεση του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ σχετικά με τη σύσταση ενός ανεξάρτητου σώματος που θα διερευνά υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς κατά τη διακυβέρνηση του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν.

⁠Ο Μαγιάρ, η σαρωτική νίκη του οποίου τον Απρίλιο έβαλε τέλος στη 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον Όρμπαν, έχει χαρακτηρίσει το Εθνικό Γραφείο Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων ως πυλώνα της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς, την οποία έχει ονομάσει «Επιχείρηση Καθαρτήριο». Ο Όρμπαν έχει αρνηθεί τη διαφθορά.

Ο Μαγιάρ έχει πει ότι η διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης κατάχρησης δημοσίων πόρων, έχει στοιχίσει στους Ούγγρους το 8%-10% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια.

«Η βασική αρχή του κανονισμού είναι ότι η ευαλωτότητα των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων δεν συνιστά κίνδυνο μόνο για την οικονομία αλλά και για τη δημοκρατία», αναφέρεται στο νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του κοινοβουλίου.

H εντολή του γραφείου είναι να «αποκαλυφθούν οι καταχρήσεις του παρελθόντος και να αποτραπούν μελλοντικές παραβιάσεις», τονίζεται στο κείμενο.

Βασικό βήμα για την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ο νέος φορέας θα έχει ως καθήκον τον εντοπισμό, την ιχνηλάτηση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παρανόμως αποσπαστεί από την κυριότητα του δημοσίου, καθώς και τη διερεύνηση της διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

Επικεφαλής του θα είναι ένας πρόεδρος και τέσσερις αναπληρωτές, εκ των οποίων τρεις θα πρέπει να είναι εισαγγελείς, με τους διορισμούς τους να χρειάζονται την έγκριση του κοινοβουλίου.

Νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως η Ουγγαρία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σήμερα επίσης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας, άλλο ένα βήμα στη διαδικασία που θα προσφέρει στη Βουδαπέστη πρόσβαση σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία παρακρατούνταν λόγω των ανησυχιών για διαφθορά.

«Όλα τα καλά έρχονται σε τριάδες. Τα κονδύλια της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έγιναν. Και μόλις τώρα καταθέσαμε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Γραφείο Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων», έγραψε ο Μαγιάρ σε μια ανάρτηση στο Facebook.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ