Τρία πρώην μέλη του πληρώματος ενός ταϊλανδέζικου φορτηγού πλοίου, που επλήγη από το Ιράν ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, υπέβαλαν σήμερα αγωγή κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του καπετάνιου του πλοίου για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου.

Το Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, χτυπήθηκε στις 11 Μαρτίου ενώ διέσχιζε αυτή τη θαλάσσια αρτηρία, κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αποτέλεσμα του ιρανικού πλήγματος ήταν ο θάνατος τριών Ταϊλανδών ναυτικών και η επιχείρηση διάσωσης 20 άλλων.

Τα πρώην μέλη του πληρώματος Πάνιθι Τουμκάε, Νοπαντόν Γουνγκσουβάν και Σουραντές Μανπούεν απολύθηκαν μετά το περιστατικό και πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) ως αποτέλεσμα της επίθεσης, δήλωσε ο δικηγόρος τους, ο Κουνπάτ Σινγκαθόνγκ.

Προσέφυγαν στο Κεντρικό Εργατοδικείο στη Μπανγκόκ κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου, της Precious Shipping, δύο συνδεδεμένων εταιρειών - Precious Flowers και Great Circle Shipping Agency - και του καπετάνιου του πλοίου, Σάθαπορν Χόκσε. Όλοι είναι Ταϊλανδοί.

Η αγωγή αναφέρει ότι οι εταιρείες ενήργησαν με αμέλεια διατάσσοντας το πλοίο να διέλθει από τα Στενά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συγκρούσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Precious Shipping δήλωσε ότι τήρησε τους ισχύοντες νόμους και εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της προς το πλήρωμα, προσθέτοντας ότι παρείχε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη μετά την επίθεση. Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι δεν της έχουν επιδοθεί ακόμη τα δικαστικά έγγραφα της αγωγής και δεν μπορεί να σχολιάσει τις κατηγορίες.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών, και με τις ιρανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις κατά διερχόμενων πλοίων.

Ο Κουνπάτ Σινγκαθόνγκ δήλωσε ότι οι πελάτες του έλαβαν αποζημίωση ίση με δύο μηνιαίους μισθούς πριν απολυθούν τον Απρίλιο, παρόλο που τα εννεάμηνα συμβόλαιά τους δεν είχαν ακόμη λήξει.

«Τρία από τα μέλη του πληρώματος έχουν έκτοτε διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες, για την οποία οι γιατροί εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί περισσότερο από ένα έτος θεραπείας», είπε. Το δικαστήριο έχει ορίσει την πρώτη ακροαματική διαδικασία για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, με την αγωγή οι ναυτικοί ζητούν έκαστος αποζημίωση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου μπατ (30.000 δολάρια) από εταιρείες και οργανισμούς που συνδέονται με την Precious Shipping.

«Πλήρωσαν, και μας είπαν 'μην ζητάτε περισσότερα, αυτό που σας δώσαμε είναι ήδη πολύ'», δήλωσε ο 33χρονος Γουνγκσουβάν, χαρακτηρίζοντας την αποζημίωση ανεπαρκή και μη ανταποκρινόμενη στα διεθνή πρότυπα.

Ο 43χρονος Τουμκάε, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία για 11 χρόνια, είπε ότι χρειάστηκε να ζητήσει ιατρική βοήθεια επειδή φοβάται τους δυνατούς θορύβους και δεν μπορεί να εργαστεί. «Αυτές τις μέρες, παίρνω ηρεμιστικά... Τα παίρνω και κοιμάμαι», δήλωσε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ