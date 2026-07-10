Μετά τη νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία απείλησε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία εκεχειρίας, δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιθυμεί την εμπλοκή του Ισραήλ στις συγκρούσεις, καθώς ανησυχεί ότι θα χάσει τον έλεγχο της κατάστασης.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει στα αμερικανικά πλήγματα», ανέφερε μία από τις πηγές. «Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να εμπλακεί».

Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες να επαναλάβουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν χρειαστεί να δράσουν μόνες τους.

«Οι IDF βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και είναι προετοιμασμένες να επαναλάβουν την επιχείρηση, να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητο ισραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν για την εξάλειψη των απειλών ακόμη και για τρίτη φορά», δήλωσε ο Κατς κατά την τελετή αποφοίτησης των νέων πιλότων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. «Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ».

Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις ισραηλινές πηγές, η κυρίαρχη εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί την επανέναρξη ενός πολέμου πλήρους κλίμακας και ότι, το πολύ, θα ήταν διατεθειμένος να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

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Πηγή: skai.gr