Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάληψης της πρωθυπουργίας της Βρετανίας, καθώς η συντριπτική στήριξη που έλαβε από τους βουλευτές των Εργατικών τον φέρνει πολύ κοντά στη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ.

Ο «Βασιλιάς του Βορρά» - όπως αποκαλείται τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, ελέω της δουλειάς που έχει κάνει ως δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ - ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την υποστήριξη 322 από τους 403 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων την Πέμπτη, μένοντας μόλις μία ψήφο μακριά από το όριο που πρακτικά θα διασφάλιζε ότι θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

«Όλα αρχίζουν να μοιάζουν πολύ πραγματικά», δήλωσε ο Μπέρναμ σε σύντομο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε ότι υπέβαλε και ο ίδιος την υποψηφιότητά του.

Αναμένεται η επίσημη ανάδειξή του στην ηγεσία των Εργατικών

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για την ηγεσία των Εργατικών ολοκληρώνεται την επόμενη Πέμπτη.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί και επίσημα νέος ηγέτης του κόμματος την επόμενη Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα οριστεί επίσημα πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου.

Μόλις συγκεντρώσει τις 323 υποψηφιότητες στήριξης, κανένας άλλος υποψήφιος δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει τις 81 υπογραφές που απαιτούνται για να συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία αντικατάστασης του Στάρμερ.

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν την Πέμπτη, αλλά σκοπεύουν να στηρίξουν τον Μπέρναμ μόλις επιστρέψουν στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Η αποχώρηση Στάρμερ και ο δρόμος προς τη διαδοχή

Η πορεία του Μπέρναμ προς την ηγεσία ουσιαστικά άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Αλ Καρνς, πρώην υφυπουργός Άμυνας, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος απέναντί του.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα, έπειτα από την κακή επίδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, η οποία ενίσχυσε τις πιέσεις από βουλευτές για αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης.

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Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ