Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί σε υποδομές του, όπως εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι εχθροπραξίες μετά Ιράν και ΗΠΑ επανελήφθησαν αυτή την εβδομάδα.

«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (...) δεν θα γλιτώσει», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ