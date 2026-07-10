Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης συνιστούν απειλή όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου «δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για εμάς».

«Οι πολιτικές του Νετανιάχου και η κυβέρνησή του αποτελούν βάρος για το ίδιο το Ισραήλ, βάρος για την περιοχή, αλλά και βάρος και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι, όπου κι αν μεταβαίνει, διαπιστώνει ευρεία συμφωνία πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και οι πολιτικές του συνιστούν απειλή τόσο για τη διεθνή όσο και για την οικονομική ασφάλεια.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



The policies of Netanyahu's government are not only a problem for us.



His policies and his government are a burden for Israel, a burden for the region, and a burden and a threat to international security.



Wherever you go, everybody agrees… pic.twitter.com/bfzP227UVH — Clash Report (@clashreport) July 10, 2026

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι «πιστεύω πως και ο Τραμπ το αντιλαμβάνεται αυτό».

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έγιναν σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ, με την τουρκική κυβέρνηση να συνεχίζει την έντονη κριτική της προς την ισραηλινή ηγεσία για τις εξελίξεις στη Γάζα.





Turkey’s Foreign Minister Hakan Fidan says Israel’s policies pose a risk to Syria’s stability, accusing it of following a pattern of destabilising the region#OnTheRecord @_HadleyGamble @imimediagroup pic.twitter.com/YkaP6oFoKa — The National (@TheNationalNews) July 10, 2026

Διαβάστε επίσης: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ