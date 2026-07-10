Έχει ξεκινήσει "μια ανάκαμψη" στη παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), καθώς οι προμήθειες αρχίζουν, διστακτικά, να κινούνται εκ νέου μέσω του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, ενώ οι τιμές υποχωρούν.

"Μια ανάκαμψη στη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως είναι σε εξέλιξη, με την κατανάλωση να αναμένεται να αυξηθεί από το ναδίρ του Μαΐου," αναφέρει σε μηνιαία έκθεση ο ΔΟΕ.

Ο διεθνής οργανισμός είχε προβλέψει τον περασμένο Ιούνιο μείωση της ζήτησης κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέχρι το τέλος του 2026 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είχε πλήξει την κυκλοφορία μέσω του Στενού. Τώρα αναμένει μείωση ενός εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα.

"Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ανέκαμψε έντονα κατά 4,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, στα 98,8 εκ. βαρέλια την ημέρα, τον Ιούνιο, καθώς η αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ στήριξε μια μερική ανάκαμψη στην παραγωγή του Κόλπου», σημειώνει.

«Η παγκόσμια παραγωγή είναι πάντως περίπου 9,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο," προσθέτει.

"Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των όγκων που παρακάμπτουν το Στενό, εκτοξεύθηκαν κατά 6,5 εκ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 16,1 εκ. βαρέλια την ημέρα - μια μεγάλη αύξηση αλλά ακόμα πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 24 εκ. βαρελιών την ημέρα στον οποίο βρίσκονταν πριν την έναρξη του πολέμου", σημειώνει.

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Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η παγκόσμια προσφορά βελτιώθηκε τον Ιούνιο στα 102,6 εκ. βαρέλια την ημέρα και θα συνεχίσει να βελτιώνεται αν υπάρξει "μια γρήγορη αποκλιμάκωση των ανανεωμένων συγκρούσεων", στη Μέση Ανατολή.

"Αν οι όγκοι που διέρχονται από τα Στενά βελτιωθούν, η προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 7,5 εκ. βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος" προσθέτει ο οργανισμός.

Επιπλέον ο ΔΟΕ αναφέρει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν, για πρώτη φορά από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που προκάλεσαν την σύγκρουση.

Αναφέρει επίσης ότι τα αποθέματα στις πλουσιότερες χώρες έχει μειωθεί καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου τους παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα παρά την αύξηση των όγκων που μεταφέρονται δια θαλάσσης.

Ενώ οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν δραματικά τον Ιούνιο, οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα "θολώνουν την προοπτική," αναφέρει ο ΔΟΕ.

"Η νέα ανταλλαγή πυρών στον Κόλπο αυτή την εβδομάδα υπογραμμίζει τους κινδύνους της μη επίτευξης μιας διαρκούς συμφωνίας ειρήνης, η οποία είναι απαραίτητη για την κανονικοποίηση στις αγορές πετρελαίου," υπογραμμίζει.

Πηγή: ΚΥΠΕ