Ευρεία προβολή έχει στον τουρκικό Τύπο η συμπλήρωση έξι ετών από την απόφαση επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τεμένους, με το κυβερνών κόμμα AK Parti να αναδεικνύει τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως «ιστορική στιγμή» για την Τουρκία. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ömer Çelik έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Νεολαία του AK Parti στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ειδική εκδήλωση για την επέτειο

Μήνυμα Ömer Çelik για την επέτειο

Ο αντιπρόεδρος του AK Parti και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ömer Çelik, δήλωσε ότι «Ήταν μια ιστορική ημέρα».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοςίευσε παράλληλα το κείμενο της σχετικής απόφασης με την υπογραφή του Προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan.

Στο μήνυμά του ανέφερε:

«Η Αγία Σοφία άνοιξε και πάλι ως χώρος λατρείας με τη βούληση του Προέδρου μας. Η επανασύνδεση του έθνους μας με την Αγία Σοφία υπήρξε μια ιστορική στιγμή».

Πορεία νεολαίας του AK Parti στην Κωνσταντινούπολη

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο, η Νεολαία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Parti) Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διοργάνωση πορείας με τίτλο «Μια Πορεία Νεολαίας».

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, με τον πρόεδρο της Νεολαίας του AK Parti Κωνσταντινούπολης, Nevzat Yüce, να καλεί τους κατοίκους της πόλης και ιδιαίτερα τους νέους να συμμετάσχουν στην πορεία.

Η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τέμενος μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και λειτούργησε ως μουσουλμανικός χώρος λατρείας για 481 χρόνια, πριν μετατραπεί σε μουσείο το 1934.

Tο 2020 επανήλθε σε καθεστώς τεμένους. Στις 10 Ιουλίου 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας ακύρωσε την απόφαση του 1934 για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο και την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan υπέγραψε Προεδρικό Διάταγμα για την επαναλειτουργία της ως τεμένους.

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή μετά από 86 χρόνια

Με το Προεδρικό Διάταγμα η Αγία Σοφία μεταβιβάστηκε στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet) και άνοιξε ξανά για μουσουλμανική προσευχή στις 24 Ιουλίου 2020, με την πρώτη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής μετά από 86 χρόνια.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος Erdoğan, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πλήθος πολιτών.