Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, η Τουρκία φέρεται να έχει πωλήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε χώρα του Κόλπου, εξέλιξη που, όπως αναφέρει, επιλύει το ζήτημα που την κρατούσε εκτός του προγράμματος των F-35. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ να είναι οι πιθανοί αγοραστές.

Το «αγκάθι» των ρωσικών S-400, που κρατούσε την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, φαίνεται πως παύει να υφίσταται, σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, που υποστηρίζει ότι το αντιαεροπορικό σύστημα έχει ήδη πωληθεί σε χώρα του Κόλπου, μια εξέλιξη που αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως σήμερα.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, Abdulkadir Selvi, «οι S-400 πουλήθηκαν σε τρίτη χώρα. Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 πηγαίνουν σε μια χώρα του Κόλπου. Χθες, γίνονταν συζητήσεις για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μου μεταφέρθηκε ότι τα μεσάνυχτα διευθετήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και άλλοι που “δείχνουν” το Κατάρ. Το καλύτερο είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα ΗΑΕ είχαν υποστεί μεγάλο σοκ μετά τις ιρανικές επιθέσεις, το ίδιο και το Κατάρ λόγω τον ισραηλινών βομβαρδισμών κατά τοποθεσιών όπου βρίσκονταν στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν κατά καιρούς και σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι ιρανικές επιθέσεις είχαν παραλύσει το σύστημα των ΗΑΕ που βασίζεται στον τουρισμό. Από τότε και μετά, τα ΗΑΕ προσπαθούν να προμηθευτούν εναλλακτικά αμυντικά συστήματα, τονίζει ο αρθρογράφος.

«Η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις CAATSA πουλώντας τους S-400, αλλά θα βγάλει και λεφτά»

«Πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ, το Ισραήλ είχε πλήξει το Κατάρ. Η ισραηλινή επίθεση είχε προκαλέσει μεγάλο τραύμα στο Κατάρ, το οποίο είχε παραδώσει την ασφάλειά του στην Αμερική. Αποκαλύφθηκε ότι το πυραυλικό σύστημα Patriot του Κατάρ δεν ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, επειδή το Ισραήλ είχε χαρακτηριστεί ως φιλική χώρα. Το Κατάρ, με αυτή την επίθεση-σοκ, έμαθε ότι ήταν απροστάτευτο απέναντι στο Ισραήλ. Στον πόλεμο με το Ιράν, οι χώρες του Κόλπου έζησαν παρόμοιο σοκ με διαφορετικούς τρόπους. Ύστερα από αυτό, ξεκίνησαν αναζητήσεις για εναλλακτικά αμυντικά συστήματα» αναφέρει.

«Είναι λοιπόν σαφές ότι οι S-400 κατευθύνονται προς τον Κόλπο, αλλά αυτή η χώρα είναι τα ΗΑΕ ή το Κατάρ; Σήμερα, η πώληση των S-400 θα οριστικοποιηθεί. Αυτά τα νέα είναι για όσους συνεχίζουν να ρωτούν: “Τι απέγιναν οι S-400;” Η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις CAATSA πουλώντας τους S-400, αλλά θα βγάλει και χρήματα πουλώντας τους» σημειώνει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

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Πηγή: enikos.gr