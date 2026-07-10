Στο Ντουμπάι συνελήφθη ο επονομαζόμενος «Έντικ», ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός της λεγόμενης «Μαφίας των Ρωσοουκρανών», σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DocumentoNews.gr. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα σύλληψης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροί του έχουν ήδη ξεκινήσει έναν έντονο νομικό αγώνα, επιδιώκοντας την έκδοσή του στη Ρωσία, ώστε να αποτραπεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το DocumentoNews.gr, στη διαδικασία της σύλληψής του υπήρξε και ελληνική συνδρομή.

Ο «Έντικ», μαζί με στενό συνεργάτη του γεωργιανής καταγωγής, είχε καταφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Η εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διηύθυνε, αποτελούμενη κυρίως από Έλληνες ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που είχε πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), είχαν συλληφθεί 47 άτομα, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 153 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 106 δεν είχαν συλληφθεί κατά την επιχείρηση.