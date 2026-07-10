Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η έξαρση της κυκλοσπορίασης (cyclosporiasis), μιας παρασιτικής λοίμωξης του εντέρου που προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora και εκδηλώνεται κυρίως με έντονη, συχνή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «εκρηκτική» διάρροια.

Σύμφωνα με ο BBC, ξέσπασμα της νόσου έχει καταγραφεί σε τουλάχιστον 17 πολιτείες, ενώ μόνο στο Μίσιγκαν έχουν αναφερθεί σχεδόν 1.000 κρούσματα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι, ωστόσο δεκάδες ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία.

Εκατοντάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), είχαν καταγραφεί 145 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 1ης Μαΐου και 16ης Ιουνίου, με 20 νοσηλείες. Ωστόσο, οι πολιτειακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν σημαντική αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκτός από το Μίσιγκαν, αυξημένος αριθμός κρουσμάτων έχει καταγραφεί στο Ιλινόις, όπου αναφέρθηκαν 141 περιπτώσεις, καθώς και στο Οχάιο με 177 κρούσματα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ασθενών είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλοί εμφανίζουν ήπια συμπτώματα και δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο.

Πώς μεταδίδεται

Η κυκλοσπορίαση μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί με το παράσιτο. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αν και η πηγή της τρέχουσας έξαρσης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προηγούμενα περιστατικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά είχαν συνδεθεί με νωπά αγροτικά προϊόντα, όπως συσκευασμένες σαλάτες, κόλιανδρο, βασιλικό, σμέουρα (raspberries), αρακά και φρέσκα κρεμμυδάκια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μόλυνση συμβαίνει συνήθως στο στάδιο της καλλιέργειας ή της άρδευσης, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό της πηγής.

Τα συμπτώματα

Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως περίπου μία εβδομάδα μετά τη μόλυνση και μπορεί να προκαλέσει:

έντονη και συχνή υδαρή διάρροια,

κοιλιακές κράμπες,

ναυτία,

κόπωση,

απώλεια όρεξης και βάρους.

Χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν από λίγες ημέρες έως και περισσότερο από έναν μήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υποχωρούν και επανεμφανίζονται.

Οι συστάσεις των αρχών

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις εστίασης να πλένουν σχολαστικά τα φρέσκα λαχανικά, να αφαιρούν τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού και, όπου είναι δυνατόν, να μαγειρεύουν τα ευπαθή προϊόντα.

Παρότι η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επισημαίνει ότι το απλό ξέπλυμα των λαχανικών δεν εξαλείφει πάντα το παράσιτο, τα CDC εξακολουθούν να συστήνουν το σχολαστικό πλύσιμο των φρέσκων προϊόντων.

Παράλληλα, όσοι εμφανίζουν επίμονη διάρροια καλούνται να επικοινωνήσουν με γιατρό, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο λοίμωξης από Cyclospora και να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία.