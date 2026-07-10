Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρύπων από βαριά φορτηγά, που προώθησε αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στον Τύπο, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), ο Λι Ζέλντιν, ανέφερε ότι η χαλάρωση των κανόνων θα βοηθήσει τόσο τις κατασκευάστριες των οχημάτων, όσο και τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Κατά τον Λι Ζέλντιν, αυτές οι τελευταίες προειδοποιούσαν ότι οι κανόνες που προέβλεπε να τεθούν σε εφαρμογή η κυβέρνηση Μπάιντεν θα «αύξαναν τα κόστη» των οδικών μεταφορών.

Η ρύθμιση είχε υιοθετηθεί το 2023. Σκοπό είχε να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του αζώτου εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων από το 2027.

Το μέτρο που αναγγέλθηκε χθες σκοπό έχει να τη χαλαρώσει, κατεβάζοντας το όριο της εγγυημένης μείωσης των εκπομπών που επιβαλλόταν στις κατασκευάστριες, κι επρόκειτο αυτή την περίοδο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προτού υιοθετηθεί.

Το διοξείδιο του αζώτου συμβάλλει στον σχηματισμό του λεγόμενου «smog», ορατού νέφους στις πόλεις λόγω των καυσαερίων, υπεύθυνου για αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις.

«Τα βαριά φορτηγά που καίνε ντίζελ, όπως τα εμπορευματικά φορτηγά και τα λεωφορεία, κάνουν στον αέρα που αναπνέουμε τεράστιες εκπομπές καυσαερίων και μόλυνσης, που δημιουργούν νέφος και περιέχουν μικροσωματίδια», σχολίασε ο Πίτερ Ζάλζαλ, της αμερικανικής οικολογικής οργάνωσης EDF, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ.

Παρότρυνε την EPA να «εγκαταλείψει την πρόταση αυτή και να διατηρήσει σε ισχύ σθεναρά μέτρα εναντίον της μόλυνσης από τα νέα βαριά φορτηγά».

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ πολλαπλασίασε από το 2025 τα μέτρα υπέρ των ορυκτών καυσίμων, χαλαρώνοντας το κανονιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές καυσαερίων.

Στις αρχές της χρονιάς ανακάλεσε κείμενο που αποτελούσε θεμέλιο του αγώνα στις ΗΠΑ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP