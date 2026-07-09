Ο Άντι Μπέρναμ, ο πιθανότερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία και στην ηγεσία των Εργατικών, δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα πρέπει «να ασκήσει περισσότερη πίεση» στο Ισραήλ, για τις ενέργειές του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, εκτιμώντας ότι ο παραιτηθείς πρωθυπουργός «δεν στάθηκε στο ύψος» των περιστάσεων.

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου, υπήρξε πηγή διαφωνιών και έντασης στους κόλπους του Εργατικού κόμματος. Ορισμένα από τα μέλη του θεωρούσαν ότι ο Στάρμερ, που τότε ήταν ακόμη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν πολύ «διαλλακτικός» απέναντι στο Ισραήλ, κυρίως επειδή αρχικά είχε αρνηθεί να κάνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι στην αρχή της στρατιωτικής επέμβασης του Ισραήλ στη Γάζα το κόμμα μου δεν υιοθέτησε τη σωστή θέση και λυπάμαι για αυτό. Πολύ συχνά, η αντίδρασή μας δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Θα έπρεπε να τα πάμε καλύτερα» είπε ο Μπέρναμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Guardian.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, για να ασκήσουμε πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση… Ναι, πήραμε σημαντικά μέτρα. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, το Ηνωμένο Βασίλειο καθυστέρησε πολύ να ζητήσει κατάπαυση του πυρός. Και τώρα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας», είπε ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024, η κυβέρνηση του Στάρμερ επέβαλε κυρώσεις σε Ισραηλινούς υπουργούς που κατηγορούνται ότι υποκίνησαν τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Ισραήλ και αναγνώρισε επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο Μπέρναμ είπε ότι θα έπρεπε να εξεταστούν «νέες κυρώσεις» και μέτρα για την απαγόρευση του εμπορίου με τους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι υιοθετεί μια προσέγγιση «μηδενικής ανοχής απέναντι στον αντισημιτισμό», είπε ότι θα τηρήσει «δίκαιη και ισορροπημένη» στάση.

Λόγω της στάσης του κόμματος στον πόλεμο της Γάζας, ορισμένοι από τους ψηφοφόρους των Εργατικών μετακινήθηκαν προς τους Πράσινους, ο ηγέτης των οποίων είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία». Χωρίς να φτάσει σε αυτό το σημείο, ο Μπέρναμ είπε ότι «υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις που φαίνεται να δείχνουν ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου» αλλά επαφίεται στα διεθνή δικαστήρια και όχι στους πολιτικούς να το κρίνουν.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ