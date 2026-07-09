Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο ενημέρωσε τον πρόεδρο της χώρας σήμερα για την προσεχή άφιξη αμερικανικής αντιπροσωπείας για να επιτηρεί την έναρξη της εφαρμογής της ισραηλινής αποχώρησης από "πιλοτικές περιοχές" στον νότο, ανακοίνωσε η προεδρία.

Η συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον στις 26 Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες, προβλεπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αρχίσει να αναπτύσσεται σε περιοχές από τις οποίες αποσύρεται το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ένα μέρος του νότου της χώρας, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η Βηρυτός απαιτεί να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, προτού ο Λίβανος συμμετάσχει σε έναν νέο κύκλο συνομιλιών στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικλ Άισα, που έγινε δεκτός από τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούφ, τον ενημερωσε ότι "στρατιωτική αντιπροσωπεια θα φθάσει στη Βηρυτο εντός των προσεχών ημερών για να συντονίσει και να ορίσει τον μηχανισμό εφαρμογής επί τόπου" του σχετικού όρου με τις "πιλοτικές περιοχές", σύμφωνα με ανακοινωση της προεδρίας.

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θέλει επί του παρόντος να διατηρήσει τα στρατεύματά του σε μια περιοχή που εκτείνεται έως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορά του.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν από την πλευρά του κάλεσε για άλλη μια φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες να "ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ". Υπογράμμισε επίσης, ενώπιον των επισκεπτών, "τη σημασία να πάψει η εχθρότητα" με τη γειτονική του χώρα.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, πρωτόγνωρες εδώ και δεκαετίες, στην Ουάσινγκτον.

Μετά τις διαπραγματεύσεις της Ρώμης, ο πρόεδρος Αούν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου, σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο τον Μάρτιο σε ένδειξη υποστήριξης της Τεχεράνης, αντιτίθεται στις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και αρνείται να αφοπλιστεί.

"Κανένας όρος της συμφωνίας δεν θα γίνει δεκτός", επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ