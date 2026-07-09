Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη ομόφωνα τους τροποποιητικούς κανονισμούς για τις κολυμβητικές δεξαμενές, με τους οποίους καταργείται, σε μεταβατική βάση, η υποχρέωση αναγνώρισης ή πιστοποίησης από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής των διπλωμάτων και πιστοποιητικών που κατέχουν ναυαγοσώστες οι οποίοι εργάζονται σε πισίνες δημόσιας χρήσης.

Οι κανονισμοί τροποποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε για την απασχόληση επόπτη ασφαλείας σε πισίνες αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα να μην απαιτείται πλέον η πιστοποίηση των διπλωμάτων ναυαγοσωστικής από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής.

Ειδικότερα, διαγράφεται από τους κανονισμούς η πρόνοια που προέβλεπε ότι το δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής έπρεπε να προέρχεται από σχολή αναγνωρισμένη είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είτε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επιπλέον, να είναι πιστοποιημένο από την ίδια την Ομοσπονδία.

Η ρύθμιση έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα ισχύσει μέχρι να διαμορφωθεί μια μόνιμη και θεσμικά ολοκληρωμένη λύση για το σύστημα αδειοδότησης και αναγνώρισης των προσόντων των ναυαγοσωστών.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Bουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι η Επιτροπή έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των λουομένων. Όπως είπε, το κράτος αδυνατεί σήμερα να καλύψει τις ανάγκες με επαρκώς καταρτισμένους ναυαγοσώστες, ενώ για χρόνια υπήρχε στρέβλωση στο σύστημα. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι με την εμπλοκή της ΑνΑΔ θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα κατάρτισης και πιστοποίησης των ναυαγοσωστών και εξέφρασε την προσδοκία η Κυβέρνηση να επανέλθει με ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί και σχετική πρόταση νόμου με εισηγήτρια την πρώην Bουλευτή του ΑΚΕΛ Ευανθία Σάββα.

Ο Kοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου δήλωσε ότι οι κανονισμοί αφορούν πρωτίστως την ασφάλεια στις κολυμβητικές δεξαμενές και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ανέφερε ότι η μεταβατική ρύθμιση αποτελεί αναγκαία λύση, ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περιόδου, χωρίς όμως να πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ελέγχου. Υπενθύμισε ότι έχει καταθέσει εδώ και επτά χρόνια μαζί με την πρώην Bουλευτή Ε. Σάββα, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη, η οποία, όπως είπε, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συνολική μεταρρύθμιση που θα ρυθμίζει το επάγγελμα, τα εργασιακά δικαιώματα, την εκπαίδευση και την επαρκή στελέχωση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του «Άλμα» Οδυσσέας Μιχαηλίδης επέκρινε την Κυβέρνηση επειδή, όπως είπε, έφερε το θέμα στη Βουλή στη μέση του καλοκαιριού, ζητώντας ουσιαστικά να καταργηθεί η υφιστάμενη πιστοποίηση λόγω έλλειψης ναυαγοσωστών. Ανέφερε ότι αντί να παρουσιαστεί μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την πιστοποίηση των ναυαγοσωστών, τέθηκε το δίλημμα είτε να μην υπάρχουν ναυαγοσώστες είτε να εργάζονται άτομα χωρίς αξιόπιστη πιστοποίηση. Πρόσθεσε ότι θα εγκρίνει τους κανονισμούς, αναμένοντας από την Κυβέρνηση να καταθέσει από τον Σεπτέμβριο μια επαρκή και μόνιμη λύση.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης χαρακτήρισε τις αλλαγές προσωρινή λύση, η οποία κρίνεται αναγκαία ώστε να μην υπάρξουν τραγικά περιστατικά λόγω έλλειψης ναυαγοσωστών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι απαιτείται οριστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός προβλήματος δεκαετιών, σημειώνοντας ότι το ζήτημα είναι βαθύτερο και συνδέεται τόσο με τις διαφορετικές ομοσπονδίες ναυαγοσωστών όσο και με άλλες εκκρεμότητες.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νικολέττα Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το κόμμα της εγκρίνει τους κανονισμούς με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και για να τερματιστεί μια υφιστάμενη στρέβλωση. Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να καταθέσει έγκαιρα ένα νέο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια με 51 ψήφους υπέρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ