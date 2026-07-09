Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Μοζαμβίκη να εξαλείψει την «τρομοκρατική απειλή» που αντιμετωπίζει, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κυβερνητικές δυνάμεις της Μοζαμβίκης πολεμούν ισλαμιστές αντάρτες στο βόρειο τμήμα της αφρικανικής χώρας.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αίτημα των φίλων μας από τη Μοζαμβίκη αναφορικά με την υποστήριξη που μπορούμε να παρέχουμε για την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που επιμένει στο βόρειο τμήμα της χώρας», τόνισε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Η Ρωσία έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Αφρική μέσω του Αφρικανικού Σώματος, μιας παραστρατιωτικής δύναμης που διαδέχθηκε την ομάδα μισθοφόρων Wagner και επιχειρεί σε διάφορες χώρες της ηπείρου.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ