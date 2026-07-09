Το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα μετονόμασε την Πέμπτη το αεροδρόμιό του προς τιμή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθώντας το παράδειγμα μιας σειράς ιδρυμάτων, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και νομισμάτων που παίρνουν το όνομα του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Η μετονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε Διεθνές Αεροδρόμιο «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» ήταν μια κίνηση υποστήριξης στον πρόεδρο που έχει επιλέξει για έδρα του τη Φλόριντα, την Πολιτεία όπου βρίσκεται και το θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ένας από τους γιους του, ο Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σχεδιαζόμενη κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα χορήγησης βίζας σε πλούσιους αλλοδαπούς, σε έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά. Το όνομά του προστέθηκε επίσης στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθειά του να μετονομάσει και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του επέβαιναν σε ιδιωτικό αεροπλάνο στην πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο πρόσφατα μετονομασμένο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, τα ξημερώματα σήμερα. «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση στον κόσμο να επιτρέψω στην UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωνόταν», είπε ο Έρικ Τραμπ στη συνέντευξή που παραχώρησε στην εκπομπή «Fox & Friends».

Η μετονομασία κόστισε 5,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου.

Και άλλα αεροδρόμια έχουν πάρει τα ονόματα πρώην πολιτικών, όπως εκείνο του Λιτλ Ροκ, στο Αρκάνσας, που μετονομάστηκε σε αεροδρόμιο «Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον». Ονόματα πρώην γερουσιαστών έχουν δοθεί επίσης σε αεροδρόμια στο Λας Βέγκας και το Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια.





This morning, Palm Beach International Airport became President Donald J. Trump International Airport — a new name for a Florida landmark, and a lasting tribute to our founder. And there was no better way to mark it than Trump Force One touching down as the very first flight… pic.twitter.com/ZiPl7kdaco — The Trump Organization (@Trump) July 9, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ