Σακιά με άμμο στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, πλοία δεμένα στα λιμάνια και οι αρχές σε κατάσταση συναγερμού: η Ταϊβάν ετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη των εν δυνάμει «καταστροφικών» ανέμων του μεγαλύτερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο τυφώνας Μπάβι, που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού, θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, προτού να κινηθεί προς την Κίνα.

Από τους ισχυρούς ανέμους υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στην πόλη Κεελούνγκ και στην κομητεία Γιλάν, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέισον Τσενγκ της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (CWA). Δεν αποκλείεται ωστόσο να πληγούν και άλλες ζώνες και για αυτό οι κάτοικοι θα πρέπει «να είναι σε επαγρύπνηση», τόνισε.

Στην Ταϊπέι, οι κάτοικοι έχουν στοιβάξει σακιά με άμμο στην είσοδο εμπορικών καταστημάτων που πλημμύρισαν πρόσφατα, ενώ τα αλιευτικά σκάφη έχουν δέσει στα λιμάνια. Οι αρχές προτρέπουν τον πληθυσμό να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις.

Αφού προκάλεσε καταστροφές στα νησιά Γκουάμ και Βόρειες Μαριάνες, ο υπερτυφώνας Μπάβι υποβαθμίστηκε σε τυφώνα. Συνοδεύεται από ριπές ανέμου που φτάνουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την CWA. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο τυφώνα που έχει πλήξει την Ταϊβάν από το 1995, σύμφωνα με τον Τσενγκ.

Πολλά δρομολόγια φεριμπότ ακυρώθηκαν και αεροπορικές πτήσεις ματαιώθηκαν. Οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν τις ακτές αφού κύματα που φτάνουν τα τέσσερα έως και έξι μέτρα έχουν ήδη καταγραφεί στα ανοιχτά της κομητείας Ταϊτούνγκ και στο Νησί της Ορχιδέας.

Περίπου 500 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, για προληπτικούς λόγους.

Σε οκτώ κομητείες της βόρειας και ανατολικής Ταϊβάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, αύριο Παρασκευή δεν θα γίνουν μαθήματα ενώ γραφεία και υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά.

Επίσης, στα νησιά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σχολεία και σουπερμάρκετ δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, οι παραγωγοί ανανά επέσπευσαν τη συγκομιδή των φρούτων και οι ψαράδες έδεσαν με ασφάλεια τα αλιευτικά τους, ενόψει της άφιξης του Μπάβι.

«Να είστε σε εγρήγορση, καθώς υπάρχει κίνδυνος για κατολισθήσεις, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των ποταμών και των χειμάρρων», ανέφερε το Γραφείο Τουρισμού του νησιού Ισιγκάκι.

Το Σαββατοκύριακο ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στα παράλια της ανατολικής Κίνας.





China and Taiwan were bracing for possibly the most destructive tropical storm in years as Typhoon Bavi churned southeast of Taiwan, with winds near 124 mph, and as parts of China were still reeling from Typhoon Maysak https://t.co/jLOil5Phht pic.twitter.com/8QMmqOrAjv — Reuters (@Reuters) July 9, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ